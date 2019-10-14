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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن
في ذكرى اندلاع ثورة 14 أكتوبر ضد المحتل الأجنبي، استقبلت محافظة عدن هذه المناسبة بتسليم القوات السعودية لمطار عدن الدولي، عقب مغادرة القوات الإماراتية.
وقالت مصادر مطلعة إن القوات الإماراتية التي كانت في مطار عدن غادرة مطار عدن إلى معسكر التحالف في البريقة غربي المحافظة.. موضحة أن تسلم القوات السعودية لمطار عدن يأتي في إطار اتفاق جدة بين حكومة المرتزقة وما يسمى “المجلس الانتقالي الجنوبي” التابع للإمارات.
كانت هذه تفاصيل خبر في ذكرى ثورة 14 أكتوبر .. مطار عدن ينتقل من الامارات الى السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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