في ذكرى ثورة 14 أكتوبر .. مطار عدن ينتقل من الامارات الى السعودية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن

في ذكرى اندلاع ثورة 14 أكتوبر ضد المحتل الأجنبي، استقبلت محافظة عدن هذه المناسبة بتسليم القوات السعودية لمطار عدن الدولي، عقب مغادرة القوات الإماراتية.

وقالت مصادر مطلعة إن القوات الإماراتية التي كانت في مطار عدن غادرة مطار عدن إلى معسكر التحالف في البريقة غربي المحافظة.. موضحة أن تسلم القوات السعودية لمطار عدن يأتي في إطار اتفاق جدة بين حكومة المرتزقة وما يسمى “المجلس الانتقالي الجنوبي” التابع للإمارات.