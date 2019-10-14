[الإثنين 14 أكتوبر 2019م] - جدول رحلات "الخطوط الجوية اليمنية" - (المواعيد وخطوط السير)

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يزيد بن سلمان - شبوة - مواعيد إقلاع رحلات طيران اليمنية الإثنين 14 أكتوبر 2019. وجاءت رحلات الطيران المقرر انطلاقها كالتالي: رقم الرحلة: 607. خط الرحلة :القاهرة – سيئون. الإقلاع الساعة 02:00 بعد منتصف الليل الوصول الساعة 06:30 صباحاً. رقم الرحلة: 606. خط الرحلة :سيئون – القاهرة. الإقلاع الساعة 13:15 ظهراً الوصول الساعة 16:00 مساء. رقم الرحلة: 609. خط الرحلة: القاهرة – عدن. الإقلاع الساعة 02:00 بعد منتصف الليل الوصول الساعة 06:45 مساء رقم الرحلة: 648. خط الرحلة: عدن- عمان. الإقلاع الساعة 07:45 صباحاً Advertisements الوصول الساعة 11:00 ظهراً. رقم الرحلة: 649. خط الرحلة : عمان- عدن. الإقلاع الساعة 12:00 ظهراً الوصول الساعة 15:30 عصراً. رقم الرحلة: 506. خط الرحلة: عدن- جدة الإقلاع الساعة 16:30 مساء، الوصول الساعة 18:30 مساء . رقم الرحلة: 507. خط الرحلة : جدة- عدن. الإقلاع الساعة 19:30 مساء، الوصول الساعة 21:30 مساء. رقم الرحلة: 608. خط الرحلة: عدن- القاهرة. الإقلاع الساعة 22:30 مساء، الوصول الساعة 01:00 فجر اليوم التالي الثلاثاء.

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