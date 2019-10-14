أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

الأحد 13 أكتوبر 2019 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الأحد، الموافق 13 اكتوبر/ تشرين الأول 2019، وهي كالتالي:

كلية التمريض بجامعة عدن تنال نصيبها من المساعدات الإماراتية .. شاهد https://www.elyamnelaraby.com/426417/ الرئيس هادي يستقبل محافظ حضرموت ويوجه بمعالجة الملفات التي تعرقل التنمية https://www.elyamnelaraby.com/426418/ فلكي يتوقع موسم ممطر في الشتاء https://www.elyamnelaraby.com/426419/ "الخليج 365" ينشر الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة https://www.elyamnelaraby.com/426420/ "الخليج 365" ينشر مواعيد إقلاع الرحلات الجوية ليوم غد الاثنين https://www.elyamnelaraby.com/426422/ محلل سياسي لـ"الخليج 365": حكومة هادي فقدت شرعيتها والحل هيكلتها قبل أي حوار مع الحوثيين https://www.elyamnelaraby.com/426423/ مدير شرطة تعز يرفع ببرقية تهنئة بمناسبة الذكرى الـ ٥٦ لثورة الـ ١٤ من أكتوبر https://www.elyamnelaraby.com/426426/ تعز.. مشايخ الحجرية يطالبون بطرد مليشيات حزب الإصلاح من التربة https://www.elyamnelaraby.com/426428/ Advertisements مصرع قائد العمليات الحربية للمليشيا بباقم صعدة مع عدد من القيادات وأسر آخرين https://www.elyamnelaraby.com/426430/ وزير التعليم العالي يشيد بما تقوم به السفارة اليمنية بالقاهرة https://www.elyamnelaraby.com/426432/ الحوثية تجدد قصفها على مواقع المشتركة في حيس جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/426434/ أركان حرب محور إب: استكملنا تأمين الفاخر بالضالع والحوثية في أضعف حالاتها https://www.elyamnelaraby.com/426438/ محلل سياسي لــ "الخليج 365": الأحداث أثبتت التنسيق الكبير بين مليشيا الحوثي وداعش والقاعدة https://www.elyamnelaraby.com/426441/ ثورة 14 أكتوبر.. انجاز سطره الأحرار بدماء الحرية https://www.elyamnelaraby.com/426446/ قائد العمليات المشتركة يتفقد أبطال الجيش الوطني في نهم https://www.elyamnelaraby.com/426452/ المجلس الانتقالي يحذر من نشر الإشاعات حول حوار جدة https://www.elyamnelaraby.com/426455/ وفد المؤسسة الإجتماعية الحديثة يطلع على خدمات مستشفى سيحوت الريفي https://www.elyamnelaraby.com/426461/ تكريم نقطة امبيخة عقب ضبطهم أشخاص خارجين عن القانون بالمكلا https://www.elyamnelaraby.com/426471/ انتقالي القطن يوقد شعلة العيد الـ 56 لثورة 14 أكتوبر https://www.elyamnelaraby.com/426475/ سقطرى تنتفض مجددا للاطاحة بالمحافظ الإخواني رمزي محروس https://www.elyamnelaraby.com/426476/

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