الارياني يهنئ الرئيس بالعيد الـ 56 لثورة 14 أكتوبر

الأحد 13 أكتوبر 2019

وزير الاعلام معمر الارياني

الخليج 365 - متابعات

رفع وزير الاعلام معمر الارياني، اليوم الأحد، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، هنأه فيها بمناسبة العيد الـ 56 لثورة الـ 14 من أكتوبر الخالدة.

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وجاء فيها: يطيب لي أن أرفع إلى فخامتكم بإسمي ونيابة عن قيادة وزارة الإعلام والمؤسسات الصحافية والاعلامية وكل زملاء العمل الإعلامي في اليمن، اسمى آيات التهاني والتقدير بمناسبة العيد السادس والخمسين لثورة 14 أكتوبر، التي انطلقت شرارتها من جنوب اليمن الغالي للكفاح ضد الإستعمار الأجنبي.

وأشار الارياني الى ان الشعب اليمني وهو يقاوم هذه الأيام مشروع المستعمرين الجدد من الحوثيين الذين تجمعت شياطينهم بين خرافة الولاية والمقدسات الكهنوتية المدعومة من ايران، يبرز دومًا وأبدًا الدور العروبي الاخوي الصادق والخالد في قلوب اليمنيين للمملكة العربية السعودية في دعم استعادة الدولة على كامل ترابها الوطني وتقديم الدعم والمساعدة لإخوانهم اليمنيين في مختلف المجالات التنموية والإغاثية والصحية والتعليمية والسياسية والعسكرية، وهو ما يعكس واحدية المصير العربي المشترك.

وأكد وزير الاعلام على السير دومًا على درب النضال الوطني الخالد، مثمنا دور فخامة الرئيس التاريخي بقيادة البلد في ظل هذه الظروف العصيبة التي يمر بها يمننا الحبيب، والمضي نحو مشروع اليمن الاتحادي الجديد الذي سيحقق دولة العدل والمواطنة المتساوية للشعب اليمني ككل.