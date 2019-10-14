- 1/3
- 2/3
- 3/3
الأحد 13 أكتوبر 2019
إصدار العدد الأول من مجلة ذهيت
الخليج 365 - المهرة
أصدرت الإدارة العامة لتنمية المرأة بالمهرة العدد الأول من مجلة "ذهيت "الفصلية التي تهتم بقضايا وموضوعات تجسد واقع المرأة في المهرة بشكل خاص.
و قدمت لبنى صالح كلشات المدير العام لإدارة تنمية المرأة النسخة الأولى هدية لوكيل م. المهرة الشيخ صالح عليان الذي بدوره أبدى اعجابا ب"ذهيت" لما تحمله من الموضوعات والمواد الادبية والثقافية معتبرا المرأه المدرسة الأولى في تثقيف المجتمعات.
تحتوي مجلة "ذهيت" بين صفحاتها البالغة (26) باللغة العربية في عددها الأول(أكتوبر)عناوين مهمة و متنوعة أبرزها حوف عذراء الشرق الفاتنة وأنشطة إدارة تنمية المراة وملف خاص عن اللغة المهرية جاء بعنوان أهمية الكتابة ودورها في الحفاظ على اللغة، و استعرضت "ذهيت" تقرير شامل عن الورشة العلمية حول إنشاء وإقرار النظام الكتابي للغة المهرية إلى جانب مواضيع شيقة في التاريخ والتراث والشعر والصحة والطب الشعبي المهري والجمال إضافة إلى موضوعات أخرى متنوعة.
كانت هذه تفاصيل خبر الإدارة العامة لتنمية المرأة بالمهرة تصدر العدد الأول من مجلة "ذهيت" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.