شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل .. تسريب صورة فاضحة للإعلامية علا الفارس من البحر وهذا ما كانت تفعلة .. شاهد والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - ودّعت الإعلامية الإردنية علا الفارس الصّيف برحلة في سيريلانكا ، ونشرت صورة لها على انستجرام خلال رحلة على البحر، وذلك بعد مغادرتها المكان.

وكانت الصورة التي نشرتها علا الفارس أثناء تواجدها على شاطئ بحر في سيريلانكا ، وعنونت المنشور وكتبت:"مهما عثرتَ فلا تقِف...ما دامَ في القلب الشّغف...حتى وإن ذقتَ المرارةَ...في مسيرك للهدف...إنّ الحياةَ تجاربٌ...لا تستطِل زمنَ الأسف!...واليوم يومُك فاغتنم... للنفسِ خيرًا واغترف ‏صباح الخير والأمل ... Give me fiveكفكم".

ولاقت صورة علا الفارس على مواقع التواصل الاجتماعي إعجاب الجمهور ، والكثير من التعليقات ،التي تغنت بجمالها، وتمنت لها إحدى التعليقات السلامة ونصحتها بأن لا تنشر أماكن تواجدها ، لأنها مستهدفة ، لترد هي وتقول:" لا توصي حريص .. ما انشر اي صور غير بعد أيام وما أقول عن مكاني الا بعد المغادرة لأسباب أمنية". في إشارة منها انها تحتفظ بمكان تواجدها لنفسها.

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