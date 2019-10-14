حزب الإصلاح يستبق تقرير اغتيال الحمدي بالهجوم على انصار الله

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

أستبق حزب الإصلاح (جماعة الإخوان المسلمين) في اليمن، التقرير الرسمي الأول لـ”الانقلاب الدموي” الذي ادى الى اغتيال الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي والمزمع الإعلان عنه خلال الايام القادمة بحسب المتحدث الرسمي بإسم القوات المسلحة اليمنية، بالهجوم على التقرير والتشكيك فيه قبل ظهوره.

حيث افرد موقع المصدر اولاين التابع لحزب الاصلاح، مساحة واسعة عبر نوافذه، إنتقد فيها التقرير متهماً انصار الله بمحاولة تزوير الحقائق كما ساق جملة من الإتهامات التي رصدها “الخليج 365” لعدد من القادة العسكريين والسياسيين، الأمر الذي يكشف حالة الرعب لدى حزب الإصلاح مما سيتضمنه التقرير، لا سيما في ظل تورط عدد من قيادات الحزب في اغتيال الشهيد الحمدي، فضلا عن تورط السعودية التي تعد الداعم الكبير لعدد من قيادات الحزب في هذه الجريمة.

وقد ابدى عدد من الناشطين المحسوبين على الحزب تشكيكهم ايضاً بالتقرير وذلك قبل ظهوره ومعرفة مضامينه.