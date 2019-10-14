اسقاط طائرة مسيرة في الحديدة ومصرع مرتزقة في الجوف

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة أسقطت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية اليمنية طائرة تجسس لقوى العدوان خلال تحليقها في محافظة الحديدة غربي اليمن، فيما قتل وجرح عدد من مرتزقة العدوان بكمين في محافظة الجوف شمالي البلاد. وقال مصدر عسكري انه تم “إسقاط طائرة تجسس لقوى العدوان أثناء تنفيذها مهاما عدائية في منطقة كيلو16 في الحديدة”. وفي محافظة الجوف شمالي اليمن لقي عدد من مرتزقة العدوان مصرعهم وجرح آخرون بانفجار عبوة ناسفة جنوب مجمع المتون.

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