متطوعون يقومون بردم وسفلتت حفريات وسط شوارع القطن بوادي حضرموت

الأحد 13 أكتوبر 2019

الخليج 365 - القطن

قام فريق من عمال وحدة النظافة والتحسين بمديرية القطن باعمال ردم وسفلتت حفريات وسط عدد من شوارع مدينة القطن بوادي حضرموت .

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واكد الشاب عماد حمد بلحامض مدير وحدة النظافة والتحسين بان فريق من عمال النظافة مع المشرفين يعملون في تصفية الحفر وردمها وسفلتتها الواقعة داخل الشوارع العامة والداخلية والفرعية بجهود ذاتية؛ تنفيذا لتوجيهات عبداللطيف محمد النقيب مدير عام القطن.

واشار بلحامض، ان العمال يبذلون جهودا في اعمال التشجير واظهار الاشجار باشكال هندسية وزخرفات فنية تظهر المدينة والشوارع بحلة جميلة الى جانب ردم الحفريات لتسهيل حركة المرور وازالة اي عوائق تعرقل من انسيابية الحركة او تتسبب في حوادث مرورية.

وعبر مدير وحدة النظافة عن شكره وتقديره للشيخ سالم يبيب الحارثي الذي قدم مادة الاسفلت اسهاما في انجاز هذا العمل الذي قوبل بشكر وتقدير من المواطنين ومستخدمي الطريق.