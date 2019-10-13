انتقالي القطن -

متابعات_الخليج 365

أوقد المجلس الانتقالي الجنوبي بمدينة القطن بوادي حضرموت، شعلة العيد الـ 56 لثورة 14 أكتوبر، مصدرا بيانا له حول هذه المناسبة العظيمة.. ننشره فيما يلي:

ضمن احتفالات جماهير شعبنا بالعيد ال 56 لثورة 14أكتوبر الخالدة نظمت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية القطن محافظة حضرموت فعالية بالمناسبة العظيمة وتم ايقاد شعلة الثورة الساعة الثامنة مساء اليوم الاحد 13/10/2018في اعلا جبل الريضة المطل على مدينة القطن و رفع اعلام الجنوب وكذا اطلاق الالعاب النارية في ضواحي المدينة ابتهاجا بالعيد الاكتوبري المجيد المتزامن مع الانتصارات المتلاحقة التي حققتها المقاومة الجنوبية بمختلف التشكيلات العسكرية والامنية في جبهات القتال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انتقالي القطن يوقد شعلة العيد الـ 56 لثورة 14 أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.