تكريم نقطة امبيخة عقب ضبطهم أشخاص خارجين عن القانون بالمكلا

الأحد 13 أكتوبر 2019

تكريم نقطة امبيخة

الخليج 365 - المكـلا

بتوجيهات من سيادة المحافظ قائد المنطقة العسكريةالثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني وتزامناً مع إحتفالات شعبنا بالذكرى الـ 56 للعيد الوطني الـ 14من أكتوبر المجيد قام أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية سيادة العميد ركن عويضان سالم عويضان بزيارة تفقدية لعدد من نقاط التفتيش العسكرية والأمنية داخل المحافظة.



وخلال الزيارة ألقى سيادة العميد ركن عويضان سالم عويضان أركان حرب المنطلقة كلمة في الجنود والصف والضباط ناقلاً لهم في مستهلها تهاني وتبريكات سيادة المحافظ القائد اللواء ركن فرج سالمين البحسني بمناسبة حلول الذكرى الـ 56 لعيد الثورة الوطني 14 أكتوبر للعام 2019م.

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واسترسل في حديثه بتقديم الشكر وعبارات الثناء لقيادة وضباط وصف وجنود النقاط العسكرية لثباتهم واستبسالهم والصمود الذي ضربوا به أروع الأمثلة للإنتماء الوطني والحب الصادق للأرض والإنسان.

كما كان لقائد لواء الشرطة العسكرية العميد سالم أحمد باسلوم كلمة عبر فيها عن سعادته وامتنانه بالمستوى الذي توصل إليه منتسبي اللواء في نقاط التفتيش و بعث لهم خلال كلمته رسائل الإفادة والتوجيه القيادي للجنود والصف والضباط تحثهم على المزيد من اليقظة و الارتقاء بمستوى الحس الأمني لدى كافة منتسبي هذه النقاط.

كان لشعبة التوجيه المعنوي بالمنطقة العسكرية الثانية حضور بارز ومميّز حيث أن ألقى أحد أفراد التوجيه قصيدة شعرية نالت استحسان الجميع وألهبت حماسهم.

اختتم سيادة اركان حرب المنطقة العسكريةالثانية العميد ركن عويضان سالم عويضان زيارته وبرفقة قائد لواء الشرطة العسكرية الثانية العميد سالم أحمد باسلوم وكذا رئيس شعبة التوجيه المعنوي العميد ركن صالح عمر المعاري بتكريم قائد نقطة امبيخة وتقديم له درع شكر وعرفان لجهوده المبذولة في تحسين مستوى عمل النقطة وكذا تكريم بعض الأفراد المبرزين وتقديم لهم شهادات الشكر والتقدير لتميّزهم والذين بدورهم استطاعوا إحباط عملية تهريب للمخدرات وسلاح شخصي لمجموعة خارجة عن القانون وساعية لزعزعة الأمن والاستقرار الذي ينعم به ساحل حضرموت وعاصمتها مدينة المكلا.

الجدير بالذكر أن قيادة المنطقة العسكريةالثانية ممثلة بقائدها المحافظ اللواء ركن فرج سالمين البحسني تولي جل الإهتمام بمبدأ الثواب والعقاب في تسيير عملية إدارتها العسكرية بغية تحقيق المستوى المنشود في بناء المؤسسة العسكرية وتمييز منتسبيها بالمستوى العالي من الإحترافية القتالية وذلك بخلق روح التنافس الشريف بين كافة منتسبي المنطقة العسكرية الثانية.