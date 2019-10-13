وفد المؤسسة الإجتماعية الحديثة يطلع على خدمات مستشفى سيحوت الريفي

الأحد 13 أكتوبر 2019

وفد المؤسسة الإجتماعية

الخليج 365 - المهرة

أطلع وفد من المؤسسة الإجتماعية الحديثة اليوم، بمعية الدكتور نعمان بن عويض مدير الخدمات الطبية بالمحافظة والأستاذ سعيد مبارك معربي مدير مكتب الصحة والسكان بمديرية سيحوت على أوضاع مستشفى سيحوت الريفي وأبرز الأحتياجات الضرورية التي تسهم في تطوير القطاع الصحي بالمديرية.



وتفقد وفد المؤسسة سير العمل في أقسام المستشفى ومستوى الخدمات الطبية التي التقدم للمواطنين وذلك في إطار مشروع حزمة الخدمات الصحية المتكاملة الذي تنفذه المؤسسة الاجتماعية الحديثة في عدد من المراكز الصحية بالمحافظة بتمويل من منظمة الصحة العالمية.

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واستمع الوفد من مدير مكتب الصحة والسكان بالمديرية الأستاذ سعيد مبارك معرابي إلى شرح مفصلاً عن طبيعة عمل المستشفى و الخدمات الصحية المقدمة للمرضى وأهم الأحتياجات الأساسية التي من شأنها تسهم في تطوير العمل الصحي بالمستشفى وكذا أبرز الصعوبات التي ترافق الأطباء والممرضين خلال تقديمهم الخدمة للمواطنين.

وأشاد الوفد بالجهود التي يبذلها مكتب الصحة والسكان بالمديرية في سبيل الرقي بالعمل الصحي في مختلف المنشآت الصحية بالمديرية ، معبراً عن سعادته ما شاهده من أنظباط في العمل والجاهزية التي يتحلى بها الطاقم الطبي لتقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين.

ومن جهتـه، أعرب مدير مكتب الصحة والسكان بالمديرية الأستاذ سعيد مبارك معرابي عن شكره وتقديره للمؤسسة الاجتماعية الحديثة، ومنظمة الصحة العالمية على ما قدموه من دعم لمستشفى سيحوت الريفي في سبيل تحسين الخدمات الصحية وتوفير خدمات علاجية نوعية ورعاية صحية متكاملة للمواطنين.