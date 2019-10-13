ثورة 14 أكتوبر.. انجاز سطره الأحرار بدماء الحرية

الأحد 13 أكتوبر 2019

ثورة 14 أكتوبر

الخليج 365 - بكر محسن

يثير الحديث عن ثورة 14 أكتوبر، الشيء الكثير من الحماس والفخر حولها في نفوس الشعب اليمني والجنوبي على وجه الخصوص؛ فهي لم تأت بمحض الصدفة أو ولدتها عوامل مؤقتة بل جاءت حصاد سنوات من النضال المتواصل على مختلف الأصعدة العسكرية والسياسية والاجتماعية والثقافية ومن مختلف تيارات المجتمع الوطنية والقومية والإسلامية والقبلية.



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ثورة 14 أكتوبر، اكدت بقيامها ترابط الشعب اليمني في نضالاتهم حقائق لا يمكن التشكيك فيها مهما حاول البعض أن يزرع الشكوك في عقول وأفكار الأجيال.

وترابط الأحداث التي رافقت الثورة هذه الحقائق حيث ساعد نجاح ثورة سبتمبر في تسريع الخطى نحو استقلال الجنوب ومثلت الحاضن الكبير لانطلاق ثورة أكتوبر وخلقت في عدن وفي كل مناطق الجنوب ظرفاً هيأ وأوجد مناخاً ممتازاً لقيام ثورة 14 أكتوبر المجيدة وهب الشعب كله في مقاومة الاحتلال البريطاني بدعم وتأييد من ثوار سبتمبر المجيدة وظل الثوار في عدن وبقية المحافظات الجنوبية في صراع دائم مع الاستعمار البريطاني.

وكانت بداية الثورة الحقيقية عندما لوحت حركة القوميين العرب في اليمن بتبني فكرة الكفاح المسلح ضد الاستعمار وعملائه في المنطقة وهي الفكرة التي طرحها قادة الحركة وأوصلوها إلى أذهان الرئيس السلال والقيادة العربية في اليمن.