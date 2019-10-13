كاميرا مراقبة توثق جريمة مروعة ارتكبها شاب وفتاة داخل تاكسي...شاهد فيديو

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عدن - ياسمين التهامي - تعرض سائق تاكسي لجريمة مروعة ، ارتكبها شاب وفتاة في العاصمة البولندية “ وارسو ” .

واوضح مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة داخل التاكسي ، اعتداء الشاب والفتاة على سائق تاكسي خلال ركوبهما معه في المقعد الخلفي بغية سرقته ، كما تعرفت الشرطة على هويتهما واعتقلتهما خلال ساعات من الواقعة.

وينتظر الشاب وصديقته حكماً بالسجن قد يتخطى الـ10 سنوات عقاباً لهما على ما ارتكباه من جُرم.

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