الحوثية تجدد قصفها على مواقع المشتركة في حيس جنوب الحديدة

الحديدة - الخليج 365

جددت المليشيات الحوثية خروقاتها اليومية للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار ، بقصف واستهداف مواقع القوات المشتركة في محافظة الحديدة منذ بدء سريان الهدنة نهاية العام 2018.



حيث استهدفت المليشيات نهار اليوم عدداً من المواقع التابعة للقوات المشتركة في مديرية حيس جنوبي الحديدة غرب اليمن.

وقالت مصادر عسكرية ميدانية إن المليشيات أطلقت النار على القوات المشتركة من أسلحة معدل البيكا وبسلاح الدوشكا وسلاح 14,5 وبالأسلحة القناصة بشكل متواصل منذ ساعات النهار ليومنا هذا.

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