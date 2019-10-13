وزير التعليم العالي يشيد بما تقوم به السفارة اليمنية بالقاهرة

الأحد 13 أكتوبر 2019

صورة من اللقاء

القاهرة - الخليج 365

أشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبدالرحمن باسلامة ومدير مكتب رئاسة الوزراء أنيس باحارثة بما تقوم به سفارة اليمنية في مصر،من جهود في كافة جوانب عملها في بلد الاعتماد وخاصة في ظل الاوضاع التي تعيشها بلادنا وتزايد أعداد الجالية اليمنية نتيجة لظروف الحرب التي فرضتها الميليشيات الانقلابية الحوثية.



جاء ذلك خلال بحث الوزير باسلامة ومدير مكتب رئاسة الوزراء باحارثة مع سفير بلادنا لدى جمهورية مصر العربية الدكتور محمد علي مارم قضايا الطلاب المبتعثين للدراسة في مصر.

وخلال اللقاء استعرض السفير مارم كافة الإشكاليات والقضايا المتعلقة بالطلبة المبتعثين ، مؤكداً على ضرورة وضع الحلول العاجلة لها وبما يسهم في توفير مناخ ملائم لهم للتحصيل العلمي بما في ذلك قرار الابتعاث للطلاب المضافين في كشوفات المساعدة المالية ومعالجة الرسوم الدراسية المتأخرة.

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وشدد مارم على ضرورة اتخاذ الحلول العاجلة فيما يخص صرف تذاكر الطيران لعودة الطلبة المنتهية فترتهم مع أسرهم إلى أرض الوطن.

وأكد مارم على أن السفارة والملحقية الثقافية تبذلان كافة الجهود وفقاً للإمكانيات المتاحة من أجل معالجة مشاكل الطلاب ومساعدتهم على استكمال مشوارهم التعليمي من خدمة مستقبلهم ومستقبل الوطن.

من جانبه اكد مدير مكتب رئاسة الوزراء الاهتمام بكافة الطلاب اليمنيين و كذا الخريجين على وجه الخصوص الذين انهو فترة الدراسه و انقطعت مخصصاتهم الشهريه و اجرى اتصالاً هاتفيا بدولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك سعيد وأطلعه على الوضع ورفع لدولته مشكلة تذاكر الطلبة المنتهية فترتهم الدراسية.

ومن جانبه وجه دولة رئيس الوزراء بضرورة حل المشكلة وبصورة عاجلة بالتنسيق بين الجهات المعنية في الحكومة والخطوط الجوية اليمنية.