مصرع قائد العمليات الحربية للمليشيا بباقم صعدة مع عدد من القيادات وأسر آخرين

الأحد 13 أكتوبر 2019

مقاتلات التحالف

صعدة - الخليج 365

لقي قائد العمليات الحربية للمليشيات الحوثية في مديرية باقم بصعدة، مصرعه، مع عدد من القيادات الحوثية الأخرى في عملية نوعية للجيش الوطني.



وأكد قائد محور علب العميد ياسر مجلي، مصرع القيادي والمشرف على العمليات الحربية بمديرية باقم المدعو "أبو حمزة الحوثي" بالإضافة الى قيادات أخرى منها "أبو طارق الوجيه" و "أبو عبدالملك السفياني" واسر اثنين اخرين وقتل العشرات في مواقع أخرى.

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وأوضح العميد مجلي في تصريح نشرته لةوكالة سبأ، ان ابطال الجيش الوطني قاموا باستدراجهم الى جبال "الجبادي ونايف ورمدان" ليتم محاصرتهم والقضاء عليهم واستعادة كمية من الأسلحة كانت بحوزتهم.

الى ذلك أحبطت قوات الجيش الوطني مسنودة بمروحيات ومدفعية قوات التحالف العربي اليوم الاحد محاولة تسلل والتفاف قامت به عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية باقم شمال محافظة صعده.

وقال قائد محور أزال العميد كنان "ان قوات الجيش الوطني أحبطت محاولة التفاف وتسلل قامت بها مجاميع كبيرة من مليشيا الحوثي على عدة محاور شمال صعدة في مديرية باقم واسفرت العملية عن قتل وجرح العشرات من عناصر الميليشيا وفرار من تبقى منهم تاركين جثث القتلى مرميه في الشعاب والوديان والجبال وأنواع مختلفة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وأجهزة اتصالات لاسلكية تتبع قيادات تم سماع شكاوي انهيار المعنويات وفشل محاولة الهجوم والالتفاف التي قاموا".