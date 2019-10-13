تعز.. مشايخ الحجرية يطالبون بطرد مليشيات حزب الإصلاح من التربة

الأحد 13 أكتوبر 2019

حزب الإصلاح

تعز - الخليج 365

دعا مشايخ مناطق الحجرية بمحافظة تعز، قوات اللواء 35 مدرع تحمل مسؤولياته في تأمين مسرح عملياته وطرد مليشيات حزب الإصلاح.

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وحذروا في بيان لهم - تلقى "الخليج 365" نسخة منه - مليشيات حزب الإصلاح التي قامت بانتهاكات وجرائم بحق الأهالي هناك من المساس بأمن المنطقة بعد انتشار كثيف لمسلحيها في مدينة التربة ومناطق أخرى من مديرية الشمايتين.

واستعرض البيان جملة من الانتهاكات التي ترتكبها مليشيات حزب الإصلاح بحق الأهالي، بينها عزل مدير أمن مديرية الشمايتين، وطرد الطاقم الأمني العامل في المديرية من قبل حملة تابعة لمليشيات الإصلاح، وانتشار كثيف لعشرات المسلحين الملثمين، وتصاعد عمليات السطو المسلح، وأخيراً استهداف منزل المحافظ نبيل شمسان وقتل اثنين من أفراد حراسته.