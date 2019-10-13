مدير شرطة تعز يرفع ببرقية تهنئة بمناسبة الذكرى الـ ٥٦ لثورة الـ ١٤ من أكتوبر 

الأحد 13 أكتوبر 2019

تعز - الخليج 365

رفع مدير شرطة محافظة تعز، العميد منصور الأكحلي، ببرقية تهنئة للقيادة السياسية.



وفيما يلي ينشر "الخليج 365" نص هذه البرقية

لقد ناضل الشعب اليمني كثيرا وثار على البغي والظلم الكهنوتي والاستعماري مرارا وتكرارا، ومثلت ثوراته منطلقات لأهداف وطنية مازلنا نصارع المنقلبين عليها حتى اليوم.

يحل علينا العيد السادس والخمسون لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة؛ الثورة اليمنية التي غيرت مجرى الأحداث وانتصرت للإنسان اليمني بعد أعوام من النضال الثوري المسلح ضد الاستعمار البريطاني، وبهذه المناسبة فإننا نبعث بأحر التهاني المحملة بأكاليل الوطنية العبقة، للقيادة العليا للبلاد ممثلة بفخامة الأخ رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن المشير عبدربه منصور هادي، ومعالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري، وكذا قيادة السلطة المحلية بمحافظة تعز.

كما نتوجه بالتهنئة لشعبنا اليمني العظيم الذي عاش حياته مناضلا جسورا وهو يقارع الاستبداد والاستعمار من أجل قيمه النبيلة وعيشه الحر الكريم وإلى كافة منتسبي شرطة محافظة تعز ضباط وصف ضباط وأفراد، وزملائنا في الجيش الوطني قيادة وأفرادا، الذين وقفوا سدا منيعا وحاجزا صلدا أما قوى الانقلاب المليشياوية، وسطروا أروع الملاحم في سبيل الدفاع عن الجمهورية والدولة ومؤسساتها.

وإننا في هذه المناسبة الوطنية ننتهزها فرصة لنؤكد استمرارنا في مسيرة مساندة الدولة والوقوف في صفها أمام كل عدوان تخريبي أو انقلاب متمرد على الدولة ومؤسساتها، مهما تعددت أقطابه، وتلونت مسمياته.

في هذه الذكرى الغالية، نؤكد لأبناء محافظة تعز، أن نضالنا من أجل بسط الأمن وتثبيت دعائم الاستقرار لن يتوقف، في كل جزء من الأجزاء المحررة لمحافظة تعز، ونؤكد عدم تهاوننا مع أيٍ من القضايا التي تؤرق المواطن وتقلق مضجعه، حتى تحقيق كل أهدافنا المرجوة والأماني المطلوبة.

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كما هي دعوة لكل منسبي شرطة محافظة تعز للانضباط والتحلي باليقظة التامة ورفع الحس الأمني، والحرص على تنفيذ المهام المطلوبة بكل حنكة وتفان، ونوجه دعوة لمواطنينا الأعزاء بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من أجل تكثيف الجهود لترسيخ الأمن والاستقرار في المحافظة.

كل عام والوطن بوحدة ونصر وتمكين.

كل عام ومحافظة تعز بأمن وسلام واستقرار.

الرحمة والخلود لشهدائنا الأبرار،

الشفاء والسلامة لجرحانا الميامين،

الحرية العاجلة للأسرى والمختطفين،

النصر للوطن..

عميد/

منصور الأكحلي

مدير عام شرطة محافظة تعز