"الخليج 365" ينشر الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة

الأحد 13 أكتوبر 2019

الطقس

صنعاء - الخليج 365

أعلن مركز الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة بمشيئة اللـه تعالى، للفترة من الساعة 16:00 تاريخ 13/10/2019م حتى الساعة 16:00 تاريخ 14/10/2019م.



ووفق متابعة "الخليج 365" للمركز فإن الطقس، في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية، طقس يميل الى البرودة اثناء الليل والصباح الباكر وغائم جزئيا الى غائم نهارا مع تشكل خلايا من السحب الرعدية الممطرة والتي قد يرافقها هطول امطار متفاوتة الشدة على اجزاء متفرقة من سلسلة المرتفعات الغربية من صعده شمالا وحتى تعز جنوبا وقد تمتد شرقا الى اجزاء من الهضاب الداخلية وذلك في فترتى الظهيرة والمساء.

وفي ارخبيل سقطرى، طقس غائم جزئياً مع احتمال هطول امطار متفرقة عليها . والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة حيث تصل سرعتها الى 17 عقدة.

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أما المناطق الساحلية، السواحل الغربية، طقس غائم جزئيا الى غائم وتتشكل السحب الركامية مصحوبة بالعواصف الرعدية وهطول امطار متفاوتة الشدة ،والرياح جنوبية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها من 8 الى 18 عقدة.

وفي السواحل الجنوبية والشرقية، طقس غائم جزئيا مع فرصة لهطول امطار خفيفة اثناء الصباح و الصباح الباكر على اجزاء متفرقة منها، والرياح جنوبية شرقية تتراوح سرعتها من 08 الى 18 عقدة.

وفي المناطق الصحراوية، طقس صحو الى غائمة جزئياً ، والرياح شمالية شرقية الى شرقية, تتراوح سرعتها من 07 الى 20 عقدة مثيرة للاتربة و الرمال.

ونبه المركز الوطني للأرصاد، الأخوة المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها خاصة الغربية منها، لتوخي الحيطة والحذر من الأمطار المصحوبة بالعواصف الرعدية وتدفق السيول وانخفاض مدى الرؤية الأفقية وعدم التواجد في بطون الأودية أثناء وبعد هطول الأمطار.