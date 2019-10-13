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الأحد 13 أكتوبر 2019
فلكي يتوقع موسم ممطر في الشتاء
عدن - الخليج 365
توقع الفلكي محمد عياش ، بأن موسم الشتاء المقبل 2019 ـ 2020، سيكون ممطر مع النصف الأول منه، والذي سيبدأ غداً الإثنين الـ14 من اُكتوبر.
وقال الفلكي في بيان له ، إن بداية موسم الشتاء سيكون غد الإثنين الـ14 من اُكتوبر، وذلك مع حلول الشمس في أول منزله من منازل فصل الشتاء السبع (الغفر ـ الزبانا ـ الإكليل ـ القلب ـ الشوله ـ النعائم ـ البلده) حيث تُقدر عدد أيام كل منزلة منها بـ13 يوم، تمر بها الشمس مُتعاقبه خلال أيام فصل الشتاء الـ(91 يوم).
واضاف عياش: وفقاً للمؤشرات الجوية، فإن درجات الحراره ستشهد إنخفاضاً تدريجياً ومنتظم مع الفترة اللاحقة، وذلك في جميع المناطق والمحافظات اليمنية، لِتكون الأجواء أكثر إعتدالاً وخاصةً أثناء الليل الذي تبدأ معهُ تزايد النسمات الباردة على المناطق الجبلية المرتفعة؛ ومع تصاعد وتيرة الإضطرابات الجوية الناجمة عن التغيُرات المناخية.
ونوه عياش بأن بعض المعطيات الأولية تشير الى حدوث شتاء ممطر مع النصف الأول من الموسم، وذلك في ظل سيطرة وتوسع المنخفض الجوي الرطب في البحر الأحمر، وكذا إحتمالية نشؤ حالة مدارية اُخرى جديدة مُرتقبة فوق مياه بحر العرب آواخر الشهر الجاري.
وكانت المحافظات اليمنية الشرقية الساحلية تأثرت بحالة مدارية في البحر العربي
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