الحرس الثوري الإيراني يفجر مفاجأة حول نهاية العدوان على اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – طهران

كشف القائد العام لقوات الحرس الثوري اللواء حسين سلامي، أن الأمريكيين والبريطانيين يرسلون إلى اليمنيين وسائط من أجل المصالحة، ويتوسلون إليهم لقبول وقف إطلاق النار، مؤكدا أن الشعب اليمني شعب مقاوم على الرغم من شن أعنف الهجمات عليه.

وقال اللواء سلامي، في كلمة ألقاها بمحافظة أردبيل، “اليمنيون شعب مظلوم ومقاوم على الرغم من شن أعنف الهجمات عليهم، ولكن تغلبوا على أعدائهم باقتدار تام وبإرادة إلهية”، وذلك حسب وكالة أنباء “مهر” الإيرانية.

وأضاف: “اليوم يرسل الأمريكيون والبريطانيون الوسائط من أجل المصالحة، ويتوسلون إلى اليمنيين بقبول وقف إطلاق النار، وهذا أضعف شعب مسلم يقف في مواجهة أقوى نظام شرير، وانتصر باعتماده على الإرادة الإلهية والتوكل على الله”.