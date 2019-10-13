تراند اليوم : معلومة تكشف لأول مرة عن اغتيال الحمدي وتفاصيل ما دار في منزل الشيخ الاحمر بحضور شقيق الغشمي

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عدن - يزيد التهامي - معلومة تكشف لأول مرة عن اغتيال الحمدي وتفاصيل ما دار في منزل الشيخ الاحمر بحضور شقيق الغشمي
الأحد 13 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- خاص
استعرض الكاتب والباحث السياسي اليمني عبدالفتاح الحكيمي ، محطات تاريخية مهمة من ملف اغتيال الرئيس الشهيد ابراهيم الحمدي.
وتحت عنوان (معلومة تكشف لاول مرة عن مقتل الحمدي) كشف الحكيمي في مقالة مطولة كتبها لمأرب برس ونشرت اليوم الاحد ، الكثير من التفاصيل عن اغتيال الحمدي وكذا اغتيال الغشمي واعدام سالمين.
واستهل الحكيمي مقالته بسرد تفاصيل زياره قام بها الى منزل الشيخ عبدالله بن حسين الاحمر عام 1990 ، التقى فيها بالشيخ الراحل.
واغتيل الرئيس الحمدي في 11 أكتوبر من العام 1977م.
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