عــاجل .. "بن سلمان" يطير الى الامارات اليوم ويفاجئ "محمد بن زايد" بهدية لا تقدر بثمن .. شــاهد

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الرياض - محمد هويدي -

استقبل ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، والذي طار إلى أبو ظبي لعقد صفقة كبرى.

وبحث الطرفان العلاقات الأخوية بين البلدين وأوجه التعاون والتنسيق والعمل المشترك، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية "وام".

كما تطرق الاجتماع لأعمال مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين الذي انطلق في أبوظبي ويستمر حتى يوم 12 من شهر سبتمبر الجاري.

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وحضر الاجتماع المشترك في مجلس قصر البحر بالعاصمة الإماراتية، وزير الداخلية سيف بن زايد آل نهيان، ورئيس ديوان ولي عهد أبو ظبي الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسفير المملكة لدى الإمارات تركي الدخيل، وعدد من كبار المسؤولين بدولة الإمارات.

ومن المتوقع أن تعقد السعودية عدة صفقات كبرى على هامش مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين، مع كبار عمالقة الطاقة في العالم.

والمؤتمر يساهم في رسم ملامح مستقبل صناعة الطاقة في العالم ومواجهة مختلف التحديات التي يشهدها هذا القطاع.

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