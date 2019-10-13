شكرا لقراءة خبر عن بعد تدخل أعضاء بـ"الكونغرس".. حكم عاجل ومفاجئ من القضاء السعودي بشأن سلمان العودة والان مع نوافيكم بالتفاصيل



الرياض - محمد هويدي - أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، اليوم الخميس، حكمًا مفاجئًا بحق الداعية المعتقل سلمان العودة، بعد استعجال مريب وتسريع في جلسات محاكمته.

وأفاد الأكاديمي السعودي المقيم في الولايات المتحدة الأمركية، عبد الله العودة، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، أن المحكمة التي تعتبر أعلى جهة قضائية في السعودية قررت تأجيل نطق الحكم.

وكتب نجل سلمان العودة: "بعد الاستعجال المريب في جلسات الوالد سلمان العودة، وبعدما تقرر سابقًا النطق بالحكم، اليوم قرَّرت المحكمة فجأة اليوم تأجيل النطق بالحكم إلى يوم الأربعاء (تاريخ 30 أكتوبر/تشرين الأول)".

Advertisements

وكان عضوا الكونغرس الأمريكي، دون باير، والسيناتور الديمقراطي، باتريك ليهي، طلبا من السلطات السعودية إطلاق سراح الداعية المعتقل سلمان العودة، معتبرين أن الحكم عليه سيحدد مصير حقوق الإنسان في السعودية.

وحضر سلمان العودة، خلال الأسبوعين الماضيين سبع جلسات على الأقل، بحسب نجله الذي أفاد بأن النيابة قدمت في إحدى هذه الجلسات "ما اعتبرته أدلة ضده، وهذه الأدلة عبارة عن ألفي تغريدة منشورة في حسابه بتويتر".

واعتقلت السلطات السعودية، سلمان العودة، في أعقاب اندلاع الأزمة الخليجية بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة وقطر من جهة ثانية، فيما يُحاكم بتهم منها "زعزعة الاستقرار، والتأليب على ولاة الأمر"، و34 تهمة أخرى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد تدخل أعضاء بـ"الكونغرس".. حكم عاجل ومفاجئ من القضاء السعودي بشأن سلمان العودة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المراسل اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.