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كلية التمريض بجامعة عدن تنال نصيبها من المساعدات الإماراتية .. شاهد

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الأحد 13 أكتوبر 2019

كلية التمريض بجامعة عدن تنال نصيبها من المساعدات الإماراتية .. شاهد

الخليج 365

نالت كلية التمريض بجامعة عدن، نصيبها من المساعدات المقدمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في إطار جهود دولة الإمارات لدعم المؤسسات الأكاديمية في اليمن .

 

وخلال عملية التسليم عبرت نائب عميد كلية التمريض للشؤون الأكاديمية القائم بأعمال عميد الكلية الدكتورة، منى قطب عن إرتياحها الشديد بهذه المساعدات التي قدمتها دولة الإمارات العربية الشقيقة للكلية .. مشيرةً إلى أن هذه المساعدات ليست الأولى بل سبق وقدم الهلال الأحمر الإماراتي العديد من الدعم في الجانب التطبيقي والعملي وأبرزها مختبر الكلية الذي أستطاع من خلاله الطلاب التطبيق العملي.. مضيفةً بأن هذه المساعدات ستعمل على تحسين البنية التحتية للكادر التعليمي.

 

واعربت عن املها في أن يستمر هذا الدعم الذي تحتاجه الكلية كونها ناشئة وتفتقر إلى العديد من التجهيزات الضرورية.

 

بدورها فيما عبرت مدير إدارة القبول والتسجيل في الكلية الأخت/خاتم سعيد الفردي عن إمتنانها وشكرها العميق لدولة الإمارات حكومةً وشعباً والهلال الأحمر الإماراتي لدعمهما المتواصل .. مضيفةً أن الكلية وليدة العهد ويجب الوقوف إلى جانبها.

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حضر التسليم الأخ/ ماهر العزاني المدير المالي بكلية التمريض وعدد من الموظفين والموظفات في الكلية.

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