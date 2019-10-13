بالوثيقة.. الإفراج عن مرتبات منتسبي الداخلية بعدن

الأحد 13 أكتوبر 2019 مرتبات عدن - الخليج 365 قالت مصادر مطلعة، اليوم الأحد، إنه تم الإفراج عن مرتبات منتسبي الداخلية بالعاصمة عدن، جنوب اليمن. Advertisements وبحسب المصادر فإنه تم الإفراج عن مرتبات منتسبي وزارة الداخلية بالعاصمة عدن وسيليها مباشرة منتسبي وزارة الدفاع. وتابعت "وذلك بموجب الآلية المتفق عليها بين قيادات المنطقة الرابعة ووزارة الداخلية ورئيس الجمعية الوطنية اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك". وفيما يلي ينشر "الخليج 365" وثيقة توضح الإفراج عن مرتبات منتسبي الداخلية بعدن.

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