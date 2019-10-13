"السقلدي" ينفي وجود خلافات بين القوات المشتركة بالساحل الغربي

الأحد 13 أكتوبر 2019

القوات المشتركة

الحديدة - الخليج 365

نفى مدير المركز الإعلامي لقوات ألوية العمالقة ” أصيل السقلدي ” ، ما نقلته صحيفة عدن الغد نهار اليوم الأحد 13 أكتوبر 2019 عن خلافات بين القوات المشتركة ، أو إتهام قوات العمالقة للمقاومة الوطنية بسرقة أطقم وأسلحة من جبهة الساحل الغربي ، حسب ما أوردته الصحيفة في موقعها الرسمي وعلى صفحاتها في مواقع التواصل الإجتماعي من إتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة.

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وقال السقلدي، لم نتوقع أن تنشر صحيفة عدن الغد خبر كاذب نقلاً عن المركز الإعلامي لألوية العمالقة ، مع العلم أن الحساب الذي اقتبست منه الصحيفة تلك التغريدات ، هو حساب مزور تابع لجماعة الإخوان المسلمين ، وسبق أن حذرنا منه أو التعاطي معه أكثر من مرة ، ولم نتوقع ايضاً أن مؤسسة مثل عدن الغد لا تتابع الحساب الرسمي للمركز الإعلامي لألوية العمالقة.

ودعا السقلدي وسائل الإعلام إلى تحري المصداقية والكف عن نشر الشائعات المُغرضة التي تتعمد الإساءة لقوات العمالقة والقوات المشتركة وعدم التعامل مع اي اخبار لاتنشر في موقعنا وصفحاتنا الرسمية.