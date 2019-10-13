تدشين إمتحانات المفاضلة في مساق الماجستير والدكتورة بكلية التربية بعدن

الأحد 13 أكتوبر 2019

تدشين إمتحانات المفاضلة

دشن مساعد نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة عدن، الدكتور/ علي أبو بكر الزامكي ومعه مديرعام الدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور/ سعيد عمر فرج وعميد كلية التربية عدن الدكتور/ سالم لجدع صباح اليوم إمتحانات المفاضلة في مساق الدراسات العليا في الكلية.



وخلال التدشين أشاد الدكتور / علي أبوبكر الزامكي مساعد نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي بمستوى تنظيم الإمتحانات في القاعات ..مشيداً بدور عمادة الكلية والدراسات العليا والبحث العلمي في الكلية.

من جانبه شكر الدكتور/ سالم لجدع عميد كلية التربية عدن الدكتور/ الزامكي على إهتمامه وحرصه الشديدين على إنجاح عملية الإمتحانات في الكلية..مجدداً شكره لراعي العمل الأكاديمي في الجامعة الدكتور/ الخضر ناصر لصور رئيس جامعة عدن .

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فيما أوضح الدكتور/ أحمد الجونة نائب عميد كلية التربية عدن لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي بأن الكلية تنفذ اليوم إمتحانات المفاضلة لثلاثة برامج مساق الماجستير (الدراسات الإسلامية والرياضيات البحتة والمناهج وطرق التدريس) والتي بلغ عدد المتقدمين لها(١١٢) طالب وطالبة ,ناهيك عن ثلاثة برامج مساق الدكتوراه (في اللغة العربية بقسميها اللغويات والأدب ولغويات تطبيقية في قسم اللغة الإنجليزية وقسم الكيمياء ) حيث بلغ عدد المتقدمين لها (٦١) طالب وطالبة ليصبح العدد الإجمالي للطلاب المتقدمين للبرنامجين الأنفي الذكر (١٧٣) طالب .

وأوضح أنه تم إستثناء (١٢) معيد تابعين لجامعة عدن من إمتحانات المفاضلة بقسم الرياضيات كونهم من منتسبيها والجامعة ملزمة بتأهيلهم، كما تم إستبعاد ثلاثة ملفات متقدمة لتخصص( مناهج وطرق تدريس )لعدم مطابقتها لشروط القبول .. لافتاً أنه سيتم إختيار المتقدمين للإمتحان وفقاً للطاقة الإستيعابية للقسم العلمي, كونه صاحب القرار الأول والأخير.

وأضاف أنه سيتم الإعلان عن نتائج المتقدمين للإمتحان في مطلع الأسبوع القادم لتبدأ مرحلة القيد والإحلال .. محذراً أن أي طالب يتخلف عن ذلك في الوقت المحدد له سيتم الإحلال بدلاً عنه حسب الترتيب الأول فالأول، ومنبهاً بأن فترة القيد المحددة هي مابين خمسة أيام إلى أسبوع بعد إعلان النتيجة.