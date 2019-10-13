ضرائب عدن تحقق 12 مليار ريال إيرادات في تسعة أشهر

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الأحد 13 أكتوبر 2019
عدن
الخليج 365
حقق مكتب الضرائب في العاصمة عدن، 12 مليار إيرادات خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الجاري، حسبما ذكر مدير عام المكتب، عبدالحكيم معاون .
وقال معاون، في تصريح صحفي، أن المكتب حقق زيادة في تحصيل الايرادات خلال الفترة المذكورة بفضل من الله وبجهود موظفيه .. موضحاً أن الزيادة في الإيرادات المحلية والمركزية بلغت 12 مليار و22 مليون و958 ريال، بزيادة عن مبلغ الربط بمليار و647 مليون و541 الف ريال وبنسبة ١٥٪ .
وبحسب معاون فإن الإيرادات المشتركة بلغت 334 مليون و52 الف ريال .
وأضاف معاون انه رغم الاشكاليات العديدة التي تواجه عملية التحصيل الا ان المكتب تمكن من تحقيق زيادة عن الربط في الايرادات المركزية .. متوقعاً أن تشهد الفترة المتبقية من العام الجاري تحسنا ملحوظا في عملية تحصيل الايرادات .
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