انكسارات متتالية ونكسات عسكرية مستمرة تتعرض لها الحوثية بجبهات الضالع

الأحد 13 أكتوبر 2019

الحوثيين

الضالع - الخليج 365

قالت مصادر عسكرية، إن انكسارات متتالية ونكسات عسكرية مستمرة تتعرض لها فلول الجماعة الحوثية بجبهات الضالع.



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وذكرت المصادر، بأن وحدات القوات الجنوبية المشتركة هجوما عسكريا شنته مليشيات الحوثي الانقلابية على بلدة الجب التي يتواجد فيها معسكر الجب الاستراتيجي جنوب غربي مديرية قعطبة بالضالع.

ووفقا للمصادر، حاولت مجاميع المليشيات الحوثية التوغل في محيط منطقة النار وشن هجوم كبير بمحتلف انواع الاسلحة باسناد قواتها في حبيل السماعي وبلدة صبيرة على تحصينات القوات الجنوبية في بلدة الجب التي استخدمت الاخيرة اسلحة الدروع والمدفعية في التصدي وكسر الزحف الميداني لمليشيات الحوثي.

وطبقا للمصادر، فإن انكسارات متتالية ونكسات عسكرية مستمرة تتعرض لها فلول الجماعة الحوثية جراء العمليات العسكرية النوعية والضربات الموجهة التي تتلقاها على أيادي وحدات القوات الجنوبية المشتركة في جبهتي الجب والفاخر بقعطبة بين الحينة والأخرى.