اخبار الخليج / اخبار اليمن

انكسارات متتالية ونكسات عسكرية مستمرة تتعرض لها الحوثية بجبهات الضالع

0 نشر
الضالع - اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

الأحد 13 أكتوبر 2019

الحوثيين

انكسارات متتالية ونكسات عسكرية مستمرة تتعرض لها الحوثية بجبهات الضالع

الضالع - الخليج 365

قالت مصادر عسكرية، إن انكسارات متتالية ونكسات عسكرية مستمرة تتعرض لها فلول الجماعة الحوثية بجبهات الضالع.

 

Advertisements

وذكرت المصادر، بأن وحدات القوات الجنوبية المشتركة هجوما عسكريا شنته مليشيات الحوثي الانقلابية على بلدة الجب التي يتواجد فيها معسكر الجب الاستراتيجي جنوب غربي مديرية قعطبة بالضالع.

 

ووفقا للمصادر، حاولت مجاميع المليشيات الحوثية التوغل في محيط منطقة النار وشن هجوم كبير بمحتلف انواع الاسلحة باسناد قواتها في حبيل السماعي وبلدة صبيرة على تحصينات القوات الجنوبية في بلدة الجب التي استخدمت الاخيرة اسلحة الدروع والمدفعية في التصدي وكسر الزحف الميداني لمليشيات الحوثي.

 

وطبقا للمصادر، فإن  انكسارات متتالية ونكسات عسكرية مستمرة تتعرض لها فلول الجماعة الحوثية جراء العمليات العسكرية النوعية والضربات الموجهة التي تتلقاها على أيادي وحدات القوات الجنوبية المشتركة في جبهتي الجب والفاخر بقعطبة بين الحينة والأخرى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انكسارات متتالية ونكسات عسكرية مستمرة تتعرض لها الحوثية بجبهات الضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا