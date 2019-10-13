فيما الإخوان يخططون ضده بتنسيق قطر .. اللواء 35 بتعز يخوض معارك ضارية ضد المليشيات

الأحد 13 أكتوبر 2019

حزب الإصلاح

الخليج 365 - علي كامل:

يخطط الإخوان ضد اللواء 35 مدرع في محافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم، والأخير يهاجم مواقع الحوثيين ويخوض ضدهم معارك ضارية.



ويحاول الإخوان تنفيذ إتفاقيات مع الحوثيين لمهاجمة اللواء 35 مدرع في حين يثبت اللواء أنه قادر على مواجهة الحوثي الذي يعقد معه الإخوان اتفاقيات سرا.

وتقول مصادر "الخليج 365"، إن قيادات الإخوان بدأت في تنفيذ مؤامرة ضد اللواء 35 بالتعاون مع الحوثيين وتنسيق قطري تركي.

وفي التفاصيل، أحبط أفراد اللواء 35 مدرع هجوما واسعا شنته مليشيات الحوثي على جبهتي الصلو الأقروض جنوب شرقي تعز.

وقال مصدر عسكري في قيادة اللواء إن المليشيا شنت هجوما واسعا مصحوبا بقصف مدفعي مكثف على مواقع اللواء 35 مدرع أسفل نقيل الصلو المؤدي إلى مديرية دمنة خدير.

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وأشار المصدر إلى أن المليشيا استخدمت الأسلحة المتوسطة والثقيلة في هجومها على مواقع اللواء 35 في منطقتي الرفصة والحصابر في أطراف مديرية الصلو والقريبتين من مديرية دمنة خدير، بالإضافة إلى هجوم متزامن على مواقع اللواء في جبهة الاقروض المجاورة.

وأكد المصدر تمكن أفراد اللواء من إفشال هجوم المليشيا بعد تكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد موضحا أن أفراد اللواء يحتفظون بعدد من الجثث التي تركتها المليشيا قبل فرارها.

ويأتي هذا بعد ساعات معارك عنيفة في جبهة الصلو جنوب شرقي تعز فيما المليشيا تقصف القرى السكنية.

وتفصيلا قال مصدر عسكري في اللواء 35 مدرع إن ابطال اللواء 35 مدرع يخوضون معارك عنيفة ضد مليشيات الحوثي الإنقلابية في جبهة الصلو بعد هجوم عنيف تشنه المليشيا على مواقع اللواء في أسفل نقيل مديرية الصلو الواقعة جنوب شرق تعز.

وأوضح المصدر العسكري، أن مليشيات الحوثي الإنقلابية تشن هجوما واسعا على مواقع قوات اللواء 35 مدرع بالتزامن مع قصفها المدفعي العشوائي على عدد من القرى السكنية بالمديرية.

موضحا أن المليشيات الانقلابية منذ ثلاثة أيام وهي تستقدم تعزيزات عسكرية من مديرية دمنة خدير المحاذية و تعزز مواقعها بالاسلحة المتوسطة و الثقيلة بينها مدافع ثقيلة عيار 106 ملم .

وأكد المصدر، أن المعارك تستخدم فيها مختلف الاسلحة الثقيلة والمتوسطة وأن أفراد اللواء يتصدون ببساله لهجوم المليشيات الإنقلابية ومنعها من تحقيق أي تقدم