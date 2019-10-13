شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : ايران تعلن الإستسلام وتوجه هذه الرسالة الى الرياض..تفاصيل طارئة والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، استعداد بلاده للحوار مع جميع دول الجوار بما فيها السعودية، بشكل مباشر أو عبر وسطاء.

وأشار موسوي في مؤتمر صحفي إلى أن حكومة بلاده مستعدة “لرفع سوء التفاهم مع السعودية ومنع دولة ثالثة من استغلاله”.

وقال، إن “رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان سيلتقي الأحد في طهران المرشد الأعلى علي خامنئي والرئيس حسن روحاني، وسيبحث مع الأخير العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية الأخيرة”.

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وشدد موسوي على أن “الوساطة بين طهران والرياض غير مطروحة على جدول زيارة رئيس الوزراء الباكستاني حتى الآن”، معربا عن ترحيب طهران بالحوار مع الدول التي تسعى لتعزيز أمن المنطقة انطلاقا من حسن النوايا.

وقال: “على دول المنطقة ألا تسمح لدول أجنبية بالتأثير على تطورات المنطقة واستغلال سوء التفاهم بينها… طهران ترحب بأي مبادرة للحوار مع دول المنطقة يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ومستعدون للاستماع لأي حديث يصب في هذا الاتجاه”.

ويأتي الحديث عن الوساطة الباكستانية، في وقت تشهد فيه المنطقة توترا كبيرا في العلاقات بين السعودية وحلفائها في منطقة الخليج من جهة، وإيران من جهة.

واشتد التوتر بشكل حاد بعدما تعرضت السعودية في سبتمبر الماضي، لهجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة “أرامكو” شرق البلاد، تبنته جماعة “أنصار الله” الحوثية اليمنية، التي أعلنت أن العملية نفذت بـ10 طائرات مسيّرة.

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