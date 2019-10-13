تراند اليوم : عاجل .. الجيش اليمني يعلن مصرع قيادات حوثية من العيار الثقيل بينهم الحوثي والسفياني ويكشف اسمائهم وكيف تم استدارجهم والقضاء عليهم

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عدن - يزيد التهامي - عاجل .. الجيش اليمني يعلن مصرع قيادات حوثية من العيار الثقيل بينهم الحوثي والسفياني ويكشف اسمائهم وكيف تم استدارجهم والقضاء عليهم

الأحد 13 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

اعلن قائد محور علب بمحافظة صعدة العميد ياسر مجلي اليوم الاحد، مصرع القيادي الحوثي والمشرف على العمليات الحربية بمديرية باقم المدعو "أبو حمزة الحوثي" بالإضافة الى قيادات أخرى بينها "أبو طارق الوجيه" و "أبو عبدالملك السفياني" واسر اثنين اخرين وقتل العشرات..

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واوضح العميد مجلي لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان ابطال الجيش الوطني قاموا باستدراجهم الى جبال "الجبادي ونايف ورمدان" ليتم محاصرتهم والقضاء عليهم واستعادة كمية من الأسلحة كانت بحوزتهم.

الى ذلك أحبطت قوات الجيش الوطني مسنودة بمروحيات ومدفعية قوات التحالف العربي اليوم الاحد محاولة تسلل والتفاف قامت به عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية باقم شمال محافظة صعده.

وقال قائد محور أزال العميد كنان الاحصب لـ (سبأ) "ان قوات الجيش الوطني أحبطت محاولة التفاف وتسلل قامت بها مجاميع كبيرة من مليشيا الحوثي على عدة محاور شمال صعدة في مديرية باقم واسفرت العملية عن قتل وجرح العشرات من عناصر الميليشيا وفرار من تبقى منهم تاركين جثث القتلى مرميه في الشعاب والوديان والجبال وأنواع مختلفة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة .

اضافة الى اجهزة اتصالات لاسلكية تتبع قيادات ، حيث تم عبرها سماع شكاوي القيادات الحوثية وحديثهم عن انهيار المعنويات وفشل محاولة الهجوم والالتفاف التي قاموا.