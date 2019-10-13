تراند اليوم : امريكا تعلن عن لقاء مرتقب مع الرئيس هادي وتكشف ما سيتم طرحه

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عدن - يزيد التهامي - امريكا تعلن عن لقاء مرتقب مع الرئيس هادي وتكشف ما سيتم طرحه
الأحد 13 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات
اعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، إن مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية دايفد هايل، سيلتقي رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي، بالعاصمة السعودية الرياض، لبحث القضايا الثنائية والإقليمية.
وقالت الوزارة في تغريدة لها على تويتر ان المسئول الامريكي" يقوم حاليا بزيارة للمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات والسعودية، من المتوقع أن تستمر الزيارة حتى يوم 18 أكتوبر الجاري، وسيلتقي مسؤولين كبار في حكومة البلدين، كما سيلتقي الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
وأوضحت ان اللقاء "سيناقش القضايا الثنائية والإقليمية، والنزاع في اليمن.
وبحسب الوزارة فإن هايل سيشدد على دعم الولايات المتحدة المستمر للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، كما سيؤكد على أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد نحو السلم والازدهار والاستقرار والوحدة في اليمن.
وسيناقش مساعد الوزير أيضا مع هادي ،سبل مواجهة أنشطة النظام الإيراني المتواصلة لزعزعة الاستقرار.
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