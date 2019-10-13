وصول خمسة مولدات كهربائية جديدة بتمويل من السلطة المحلية بالمهرة

الأحد 13 أكتوبر 2019

وصول خمسة مولدات كهربائية

الخليج 365 - المهرة

وصلت يوم السبت، إلى جمرك شحن، بمحافظة المهرة، عدد خمسة مولدات كهربائية جديدة بقدرة (٧) ميجا وات، لتعزيز الطاقة التوليدبة في مدينة الغيضة - عاصمة المحافظة، وذلك بتمويل السلطة المحلية بالمحافظة.



واوضح مصدر مسئول بالمحافظة أن المولدات الخمسة التي وصلت اليوم هي على نفقة السلطة المحلية بالمحافظة والتي كانت قامت بدفع قيمتها في وقت سابق .. مشيرا الى انها نوع (كومنز)، وان قوة كل مولد تبلغ (١٤٠٠) كيلوا وات، اي ان مجموع طاقتها التوليدية (٧) ميجا وات.

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وبين المصدر الى ان عملية شراء المولدات جاءت بهدف تغطية العجز في الطاقة التوليدية بمدينة الغيضة الذي يتجاوز الـ(١٠) ميجا وات.

واشار المصدر الى ان السلطة المحلية اتفقت مع احدى الشركات المتخصصة في مجال الطاقة .. لتولي القيام بإصلاح واستبدال التالف خطوط الشبكة الكهربائية في مدينة الغيضة .. مؤكدا ان تردي الشبكة يعد السبب الرئيسي في العجز الكامن في الطاقة التوليدية .. لافتا الى ان عملية اصلاحها واستبدالها سيوفر حسب تقديرات المهندسين نحو (١٠) ميجا وات وهي الفاقد بسبب تردي خطوط الشبكة في مدينة الغيضة.

الجدير بالذكر ان محافظة المهرة شهدت خلال العامين الماضيين نقلة كبيرة ونوعية في مجال الكهرباء، حيث نجح محافظ المحافظة الشيخ راجح سعيد باكريت في توفير مولدات لكافة مديريات ومناطق المحافظة، وهو الامر الذي انتظرة المواطنين طيلة خمسة عقود.

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