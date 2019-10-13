وقفة إحتجاجية لأمهات المختطفين بإب في أربعينية ضحايا استهداف سجن كلية المجتمع بذمار

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الأحد 13 أكتوبر 2019
وقفة إحتجاجية لأمهات المختطفين بإب
إب - الخليج 365
نفذت رابطة أمهات المختطفين، اليوم الأحد، وقفة إحتجاجية بمدينة إب وسط اليمن في أربعينية ضحايا إستهداف سجن كلية المجتمع بمحافظة ذمار.
واستنكرت الأمهات في وقفتهن الإحتجاجية الصمت الدولي والإنساني تجاه هذه الجريمة، وطالبت المنظمات الدولية والمحلية وناشطي حقوق الإنسان بالوقوف مع الأمهات حتى ينال أبنائهن حريتهم الكاملة.
وقالت رابطة أمهات المختطفين بمحافظة إب تزامنا مع أربعينية ضحايا استهداف سجن كلية المجتمع بذمار أنهن فقدن "21" من أبناء المحافظة بينما جرح "4" جراء قصف السجن من قبل طيران التحالف بعد ان اختطفهتم جماعة الحوثي واخفتهم لسنوات.
وحمل بيان الوقفة التحالف العربي وجماعة الحوثي المسلحة بالدرجة الأولى المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة فقد اختطفت واخفت العشرات داخل سجن الكلية بذمار ومنعت عنهم الزيارات والغذاء والدواء دون وجهة حق.
وأكد بيان الأمهات على أن هذه الجريمة لن تسقط بالتقادم مطالبات بمحاسبة مرتكبيها حتى ينالوا جزاءهم، وشدد البيان على حق الافراج الكامل عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً دون قيد أو شرط.
وتختطف مليشيا الحوثي الإنقلابية الالاف من أبناء محافظة إب والمحافظات الخاضعة لسيطرتها وتمارس عليهم عمليات تعذيب مروعة نفسية وجسدية وتستخدم عدد منهم دروع بشرية في واحدة من أبشع الجرائم التي تمارسها مليشيا الإنقلاب.
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