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سقوط جرحى باندلاع مواجهات بين قبليين  والحوثيين في إب

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إب - اليمن العربي 0 تبليغ

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الأحد 13 أكتوبر 2019

الحوثيين

سقوط جرحى باندلاع مواجهات بين قبليين  والحوثيين في إب

إب - الخليج 365

أفادت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، اليوم الأحد، ،  بسقوط جراء مواجهات اندلعت بين قبليين ومليشيا الحوثي جنوب غرب المدينة.

 

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وأفادت المصادر وفق مصادر إعلامية،  بوقوع إصابات من الطرفين خلال المواجهات التي تجري في جبل المورم جنوب غرب مدينة إب بين مليشيا الحوثي ومسلحين قبليين.

 

وبحسب للمصادر، فإن الاشتباكات العنيفة مستمرة وسط إطلاق نار كثيف في جبل "المورم" جنوب غرب مدينة إب بين مسلحين قبليين ومليشيا الحوثي الإنقلابية والتي تريد السطو عليه بقوة السلاح.

 

وتشهد إب فوضى أمنية منذ اجتاحت المليشيا المحافظة أواخر العام 2014. 

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