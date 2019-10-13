سقوط جرحى باندلاع مواجهات بين قبليين  والحوثيين في إب

الأحد 13 أكتوبر 2019

الحوثيين

إب - الخليج 365

أفادت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، اليوم الأحد، ، بسقوط جراء مواجهات اندلعت بين قبليين ومليشيا الحوثي جنوب غرب المدينة.



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وأفادت المصادر وفق مصادر إعلامية، بوقوع إصابات من الطرفين خلال المواجهات التي تجري في جبل المورم جنوب غرب مدينة إب بين مليشيا الحوثي ومسلحين قبليين.

وبحسب للمصادر، فإن الاشتباكات العنيفة مستمرة وسط إطلاق نار كثيف في جبل "المورم" جنوب غرب مدينة إب بين مسلحين قبليين ومليشيا الحوثي الإنقلابية والتي تريد السطو عليه بقوة السلاح.

وتشهد إب فوضى أمنية منذ اجتاحت المليشيا المحافظة أواخر العام 2014.