الحوثية تشن حملة اختطافات ضد المواطنين في خمس محافظات

الأحد 13 أكتوبر 2019

الحوثيين

البيضاء تعز - الخليج 365

كثفت ميليشيات الحوثي الانقلابية خلال الأيام الماضية من حملات الاختطافات ضد السكان والمسافرين في خمس محافظات. بحسب ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط".



وقالت مصادر "أن الحملات الحوثية طالت عددا من المناهضين لها في محافظات الجوف وصنعاء وذمار وتعز والبيضاء، استمرارا لسياسية الجماعة الرامية إلى إرهاب السكان وإرغامهم على موالاتها".

ووفقا للمصادر "فإن الإجراءات القمعية الحوثية امتدت لتشمل القطاعات التربوية والصحية من خلال قرارات فصل تعسفية من الوظيفة العامة شملت العشرات من الموظفين الخاضعين للجماعة خلال الأيام القليلة الماضية".

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وأوضحت المصادر "أن قرارات الفصل شملت أكثر من 200 موظف في ديوان وزارة التربية الخاضعة للجماعة، كما شملت ستة أطباء في محافظة المحويت، أقدم قادة الجماعة في المحافظة على الاستغناء عنهم".

واعترفت الميليشيات الحوثية رسميا أنها اختطفت 64 مواطنا مدنيا خلال عشرة أيام فقط في محافظات الجوف وتعز وذمار والبيضاء وتعز، وقالت إنهم من الموالين للحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها.

ووفق المصادر الحوثية " تم اختطفت الجماعة عشرة مدنيين في محافظة الجوف وستة في صنعاء بمزاعم أنهم كانوا في طريقهم إلى مأرب للالتحاق بصفوف الشرعية".

وتستثمر الميليشيات الحوثية في المختطفين المدنيين لإدراجهم ضمن أي صفقات تبادل مع قوات الحكومة الشرعية للأسرى والمختطفين، فيما يفرض عناصرها إتاوات ضخمة على أقارب المختطفين بعد أن أصبحت عملية الاختطاف مصدر لكسب الأموال لقيادات الحوثيين من خلال ابتزاز اهاليهم.