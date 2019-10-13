غلاب يهاجم الحوثيين ويسخر من اعتزامهم فك لغز مقتل الحمدي

الأحد 13 أكتوبر 2019 غلاب صنعاء - الخليج 365 سخر وكيل وزارة الإعلام، رئيس مركز الجزيرة للدراسات الاستراتيجية، نجيب غلاب، من أن ‏الحوثية تريد أن تفك لغز مقتل الحمدي".

‏ وأضاف غلاب في تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "مش مهم.. وما يعرفه كل يمني والعالم أنكم قتلتوا صالح والزوكا واعدمتوا مئات من مؤيديهم". ‏وتابع "ويعرف كل يمني أنكم لصوص حرب وفوضى ودمرتم بلاد وفتحتوا مئات المقابر Advertisements ‏وعبر تاريخكم أدمنتوا القتل والنهب والسطو والفتن، ولم تقدموا لليمن شيء نافع،‏ومصاصي دماء حاقدين". وشدد قائلا" لأصدقائي من يعرفوني أقول لهم أن النصر قاب قوسين أو أدنى، وستسقط ولاية اللصوص". ‏ ومضى "لم يعد لدي قطمير خوف واصبح وجودي تضحية، واسقاط ولاية اللصوص املي كإنسان".

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