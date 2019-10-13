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الأحد 13 أكتوبر 2019
مطار الريان
الخليج 365 - خاص
وجه رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي، اليوم محافظ حضرموت اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" قائد المنطقة العسكرية الثانية، باستكمال الترتيبات النهائية لإعادة افتتاح مطار الريان الدولي ليعاود نشاطه لخدمة ابناء المحافظة واليمن ككل.
جاء ذلك خلال استقباله اليوم للمحافظ.. مؤكدا على تعزيز الامن والاستقرار بحضرموت والانطلاق صوب البناء والتنمية الذي يتطلع اليها الجميع.
ومثمناً جهود قيادة المحافظة في هذا الصدد وموجهاً بتذليل الصعوبات لتحقيق كافة التطلعات ومنها ما يتصل بالخدمات واستكمال البنى التحتية في قطاعات الكهرباء والمياه والتعليم والصحة والطرق التحضير لافتتاح كلية الشرطة وغيرها من الاحتياجات التي يتطلع اليها ابناء المحافظة في اطار استكمال البنى التحتية لتدشين اقليم حضرموت.
من جانبه عبر المحافظ عن سروره بهذا اللقاء الذي يأتي في اطار وضع فخامة الرئيس على مجمل الاوضاع والتطورات التي تشهدها حضرموت مثمنا الاهتمام الملحوظ والجهود التي يقوم بها فخامته لمصلحة حضرموت والتي أثمرت عددا من المشاريع والخدمات التي يلامسها ابناء المحافظة والتي لم تشهدها منذ عقود من الزمن.
كما اكد البحسني تمسك ابناء حضرموت كغيرهم من ابناء الوطن بمشروع الاقاليم المعبر عن اليمن الاتحادي الجديد والذي يعد الخيار الامثل للنهوض بواقع اليمن وتجاوز كل التحديات وتجارب الماضي المركزية والمؤلمة.
كانت هذه تفاصيل خبر بمتابعات حثيثة من محافظ حضرموت.. توجيهات رئاسية تشمل مطار الريان الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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