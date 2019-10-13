هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي تُبارك خطوات وفد المجلس التفاوضي في جدة

الأحد 13 أكتوبر 2019

أحمد بن بريك

الخليج 365 - خاص

باركت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، خطوات وفد المجلس التفاوضي في حوار جدة، الذي دعت إليه المملكة العربية السعودية.



جاء ذلك، خلال الاجتماع الدوري للهيئة، الذي عُقد صباح اليوم الأحد، برئاسة اللواء أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية، القائم بأعمال رئيس المجلس.

ودعت هيئة رئاسة المجلس الشعب الجنوبي كافة، الى عدم الانجرار وراء الدعايات والأخبار المُضللة التي تبثها وسائل الإعلام المعادية للجنوب وقضيته، مجددة تأكيدها على أن عملية التفاوض لازالت مستمرة وستدعم توجهات المجلس لتحقيق تطلعات شعبنا الجنوبي باستعادة دولته.

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وثمنت هيئة الرئاسة الانتصارات التي حققها أبطال الجيش والأمن الجنوبي في جبهات الضالع والتي تمكنت من طرد المليشيات الحوثية من مناطق واسعة وصولاً إلى أطراف محافظة إب اليمنية، وحيّت الهيئة تضحيات الشهداء الأبرار الذين كان لهم الدور الأكبر في صناعة هذا النصر .

وأكدت هيئة رئاسة المجلس، دعمها لجهود الهيئة العسكرية والأمنية الجنوبية للضغط بكل الوسائل الممكنة لإلزام الجهات المعنية بصرف مرتبات العسكريين من أفراد وضباط الجيش والأمن الجنوبي .

وناقش الاجتماع التقرير المُقدم من رئيس الدائرة السياسية بالأمانة العامة لهيئة الرئاسة عن مشاركة المجلس في ورشة تونس والتي عقدت خلال الفترة من 23- 28 سبتمبر الماضي .

وخلال الاجتماع، جرى استعراض البرنامج الخاص بفعاليات الاحتفال بذكرى ثورة 14 اكتوبر، والتي تنظمها الأمانة العامة بالتنسيق مع القيادة المحلية بالعاصمة عدن، بدءً من يوم غد الإثنين وحتى يوم الخميس القادم .