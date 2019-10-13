الموسيقار أحمد فتحي يشارك في افتتاح موسم الرياض

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الأحد 13 أكتوبر 2019
أحمد فتحي
الرياض - الخليج 365
يشارك الموسيقار، أحمد فتحي، في افتتاح موسم الرياض ضمن الكثير من الفنانين.
وقال مكتب الموسيقار في بلاغ صحفي - تلقى "الخليج 365" نسخة منه "يتوجه الموسيقار احمد فتحي يومنا هذا الاحد الموافق 13 اكتوبر الى المملكة العربية السعوديه للمشاركه في افتتاح موسم الرياض".
وتابع "وبحضور قرابة 100 فنان وتحت رعاية معالي المستشار تركي آل الشيخ والذي نبارك له بهذا الإنجاز الكبير وبالله التوفيق".
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