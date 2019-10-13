شكرا لقرائتكم خبر عن اقتحم استوديو الأخبار ليحتضنها ويقبلها وهذا ما فعله مع المذيعة على الهواء مباشرة..شاهد(فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فوجئت مذيعة NBC NEWS الأمريكية بطفلها وهو يقتحم استوديو الأخبار في أثناء البث المباشر، وهي تذيع خبراً عن العملية العسكرية التركية في شمال سوريا.

وبدا على المذيعة الارتباك، محاوِلة في بداية ظهور طفلها على الشاشة تجاهل وجوده.

لكنه بدأ يقترب منها ويلامسها ويحاول ضمها؛ وهذا ما دفعها إلى الضحك قائلة: «ِأعتذر منكم، ابني هنا».

وواصلت المذيعة قراءة الخبر في وجوده، وهي على الهواء مباشرة، ليتضح فيما بعد أنه قد أُخرج من استديو التصوير.



وليست هذه هي المرة الأولى التي تحدث فيها مثل هذه المواقف على المباشر، فخلال بث مباشر لشبكة الإخبارية BBC فوجئ متابعو برنامج صباحي بطفل يقتحم الاستوديو، ويقف أمام الكاميرا في أثناء حوار بين المذيعة وعدد من السيدات المشاركات بالبرنامج.

وخلال البث المباشر ظهر الطفل أمام الكاميرا، وبدأ بالإشارة إليها بأصبعه بطريقة مضحكة وترديد كلمات؛ وهو ما دفع المخرج إلى تغيير الصورة إلى السيدة التي تتحدث، وسط محاولات من طاقم الاستوديو الإشارة للطفل ليبتعد من أمام الكاميرا.

ورغم ذلك، استمر الطفل في التمتمة بكلماته المضحكة.

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