شكرا لقرائتكم خبر عن اقتحم استوديو الأخبار ليحتضنها ويقبلها وهذا ما فعله مع المذيعة على الهواء مباشرة..شاهد(فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فوجئت مذيعة NBC NEWS الأمريكية بطفلها وهو يقتحم استوديو الأخبار في أثناء البث المباشر، وهي تذيع خبراً عن العملية العسكرية التركية في شمال سوريا.

وبدا على المذيعة الارتباك، محاوِلة في بداية ظهور طفلها على الشاشة تجاهل وجوده.

لكنه بدأ يقترب منها ويلامسها ويحاول ضمها؛ وهذا ما دفعها إلى الضحك قائلة: «ِأعتذر منكم، ابني هنا».

وواصلت المذيعة قراءة الخبر في وجوده، وهي على الهواء مباشرة، ليتضح فيما بعد أنه قد أُخرج من استديو التصوير.



Sometimes unexpected breaking news happens while you're reporting breaking news. #MSNBCMoms #workingmoms pic.twitter.com/PGUrbtQtT6

