الحوثية تجدد استهداف مواقع المشتركة في الدريهمي جنوب الحديدة

الأحد 13 أكتوبر 2019 الحوثيين الحديدة - الخليج 365 جددت مليشيات الحوثي استهدافها لمواقع القوات المشتركة المرابطة في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة.

Advertisements وأفادت المصادر الميدانية في الدريهمي عن استهداف المليشيات لمواقع القوات المشتركة واستخدمت الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. وأضافت المصادر أن المليشيات استخدمت في قصفها واستهدافها قذائف الهاون عيار 120 وبالأسلحة الرشاشة الثقيلة عيار 23 وبالأسلحة المتوسطة من عيار 14.5. يذكر أن المليشيات تواصل خروقاتها اليومية منذ بدء سريان الهدنة الأممية التي نص عليها اتفاقية السويد في ظل تجاهل وصمت من قبل الأمم المتحدة.

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