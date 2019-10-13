سبوتنيك الروسية: نقل وزير دفاع الحوثيين إلى مكان مجهول بعد إصابته بإطلاق نار

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الأحد 13 أكتوبر 2019
الحوثيين
متابعات_الخليج 365
نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن موقع محلي قوله ان مصادر تنتمي إلى قرية بني عاطف، مسقط رأس العاطفي بمديرية حجانة، قالت أن "أشخاصا مجهولين أطلقوا وابلا من الرصاص على منزل العاطفي أثناء وجوده فيه الأسبوع الماضي ما نتج عن إصابته بجروح متفاوتة".
وذكر أن "الحوثيين نقلوا العاطفي إلى مكان مجهول لكن الاتصالات به انقطعت ولا يزال مصيره مجهولا، مؤكداً أن "قبائل خولان أصدرت بيانا عقب الحادثة حذرت فيه من مغبة تصفيته كما صفي الرئيس السابق صالح الذي يعد العاطفي أحد الموالين له".
وأشار الموقع إلى أن "القبائل نفت صلتها بالهجوم، واتهمت الحوثيين بمحاولات عدة لتصفيته". ونقل الموقع عن بيان القبائل، أنه "طالب جميع أبنائه ممن يقاتلون في صفوف الحوثي بالانسحاب من الجبهات كون المليشيات تسعى إلى تدمير الدولة والنظام الجمهوري والعودة باليمن إلى ما قبل عام 62 من الفقر والتخلف والمرض".
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