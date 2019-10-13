بالصور .. تصاعد أعمدة الدخان من مطار عدن ومصدر يكشف السبب

تصاعد أعمدة الدخان من مطار عد

الخليج 365 - خاص

ونقل مراسلنا، أن شهود عيان أفادوا بإنهم شاهدوا أعمدة الدخان تتصاعد من وسط مطار عدن الدولي، لكن دون معرفة سبب الدخان .

فيما قال مصدر مسؤول في المطار، لـ(الخليج 365) أن أعمدة الدخان هو ناتج عن إحراق بعض التوالف والحشائش في إحدى جهات المطار .. مشيراً إلى أنه ليس هناك ما يقلق جراء هذا الدخان .

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