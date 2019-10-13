أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

الأحد 13 أكتوبر 2019 المقاومة خاص_الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني للفترة الصباحية لهذا اليوم الأحد الموافق 13 أكتوبر 2019 وهي كالتالي :

قيادي في الإنتقالي يرد على مزاعم الجزيرة بشأن مسودة حوار جدة https://www.elyamnelaraby.com/426259/ صعدة.. قوات الجيش تحبط هجوما حوثيا كبيرا في الحشوة https://www.elyamnelaraby.com/426262/ص إحباط محاولة تهريب 120 مليون ريال يمني للميليشيات https://www.elyamnelaraby.com/426267/ الهلال الأحمر الإماراتي يستجيب لأهالي حيس بشأن تعليم الطلاب https://www.elyamnelaraby.com/426270/ قيادات حوثية تعتدي على منزل الزميل رشيد الحديد في الصباحة بصنعاء https://www.elyamnelaraby.com/426271/ عدن .. الأجهزة الأمنية تواصل ملاحقة العناصر الإرهابية والتخريبية https://www.elyamnelaraby.com/426272/ سياسي يمني : قطر تجاوزت المناكفات السياسية إلى إستهداف الهوية اليمنية https://www.elyamnelaraby.com/426277/ عمران.. مليشيا الحوثي تهرِّب قاتل أمه وشقيقته بعد إلقاء القبض عليه https://www.elyamnelaraby.com/426279/ Advertisements حزام أبين يوضح حقيقة تعيين مشرفاً عاماً على القوات بالمحافظة https://www.elyamnelaraby.com/426280/ قوات الجيش تحبط محاولة تسلل للمليشيا في "برط العنان" بالجوف https://www.elyamnelaraby.com/426281/ تعرف على أحوال الطقس المتوقع اليوم الأحد https://www.elyamnelaraby.com/426284/ الهلال الأحمر الإماراتي يواصل دعمه لكليات جامعة عدن https://www.elyamnelaraby.com/426296/ سلطات مأرب تفشل في الإفراج عن ناقلات خاصة بكهرباء شبوة يحتجزها قبليون https://www.elyamnelaraby.com/426298/ الإمارات تطلق حملة إغاثة لمخيمات النازحين في محافظة عدن https://www.elyamnelaraby.com/426309/ مظاهرة حاشدة في سقطرى إستجابة لدعوة الإنتقالي https://www.elyamnelaraby.com/426321/ إعلامي جنوبي يكشف هوية المسؤول الذي سرب مسودة إتفاق جدة للجزيرة https://www.elyamnelaraby.com/426329/ مصادر سعودية تنفي سيطرة الميليشييات على مواقع في جبهة البقع https://www.elyamnelaraby.com/426332/

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