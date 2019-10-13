محمد بن نايف ينقلب على ولي العهد محمد بن سلمان .. وتحركات خطيرة تطيح بالأخير وهذا مصير الملك سلمان

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عدن - ياسمين التهامي - كشف الباحث السعودي والناشط المهتم في شؤون الخليج السياسية فهد الغفيلي، عما وصفه بحالة غليان داخل الأسرة الحاكمة في السعودية للانقلاب على ولي العهد محمد بن سلمان، مؤكدا أن أمراء العائلة الكبار رافضين له وسيمنعون وصوله للعرش عندما تتغير الموازين. لافتا إلى أن بن نايف وأمراء آخرين، منتظرين لحظة موت الملك سلمان، لينفذوا تحركاتهم الخطيرة وإعلان الانقلاب.

وقال “الغفيلي” في سلسلة تغريدات على حسابه بتويتر رصدتها (وطن) إن التهديدات التي تهدد محمد بن سلمان في المملكة لا تأتي فقط من أسفل الهرم (المجتمع) إنما من قمة هرم السلطة أيضا ومن داخل العائلة الحاكمة (أمراء غاضبين) استخدم معهم ابن سلمان العنف والتعذيب والابتزاز والمراقبة والتجسس والسجن ليُعبَّد طريقه نحو عرش السلطة بعد أبيه.

وأكد أن هناك إنعدام للثقة يتعاظم بمحمد بن سلمان داخل أفراد وأمراء الأسرة الحاكمة، ليس فقط بقدراته ومؤهلاته ،بل به شخصيا ونفسيا وعقليا، خاصة بعد أن غدر ببعظهم وابتزَّ المؤثرين منهم في الريتز كارلتون وطبق معهم مبدأ “إخافة الجميع” أو “الجميع متهم” حتى يثبت العكس بولائه له.

وأصبحت سياسات ابن سلمان ـ بحسب الغفيلي ـ تفتح الباب أمام صراعات وتنافس بين أفراد العائلة الحاكمة؛ لتغييره قواعد تقاسم السلطة فيما بينهم، والتي باتت تأخذ منحى غير مسبوق في تاريخ الحكم منذ التأسيس “ناهيك عن التجسس عليهم ومضايقتهم ومتابعتهم وهو وضع لم يعيشوه من قبل إلا أمراء محددين وليس الجميع.” حسب زعمه.

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