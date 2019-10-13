اخبار الخليج / اخبار اليمن

تراند اليوم : عاجل .. قوة سعودية تصل عدن وسط تحليق مكثف للاباتشي والامارات تسلم مركز قيادة التحالف وتغادر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. قوة سعودية تصل عدن وسط تحليق مكثف للاباتشي والامارات تسلم مركز قيادة التحالف وتغادر والان مع التفاصيل

عدن - يزيد التهامي - عاجل .. قوة سعودية تصل عدن وسط تحليق مكثف للاباتشي والامارات تسلم مركز قيادة التحالف وتغادر

الأحد 13 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

وصلت قوة عسكرية سعودية اليوم الاحد، إلى معسكر القاعدة الادارية الرئيسية للتحالف في مدينة البريقة بالعاصمة المؤقتة عدن. 

Advertisements

وقالت مصادر عسكرية لمأرب برس ان القوات ستحل بديلا عن القوات الإماراتية التي انسحبت خلال الساعات الماضية واخلت القاعدة العسكرية من الاليات والمعدات والحراسة.

 واشارت المصادر ان السعودية تسلمت مركز قيادة التحالف في عدن من الامارات.

وشهدت عدن في الاثناء تحليق مكثف لطائرات الاباتشي .

وتسلمت قوة عسكرية سعودية أمس أمن مطار عدن الذي سيطر عليه الاماراتيون ومليشيات الانتقالي منذ أواخر 2015 م.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تراند اليوم : عاجل .. قوة سعودية تصل عدن وسط تحليق مكثف للاباتشي والامارات تسلم مركز قيادة التحالف وتغادر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مأرب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا